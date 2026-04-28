Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di un possibile ritorno dell’allenatore sulla panchina di una squadra di calcio, alimentata dall’incertezza sulla permanenza di un altro tecnico. L’interessato ha commentato la situazione dichiarando che si tratta di un’ipotesi senza fondamento, paragonandola a un gioco di fantasia. La discussione si inserisce nel clima di tensione generato da voci sulla possibile sostituzione dell’attuale allenatore.

Se ne è parlato tanto e diffusamente in questi giorni; d’altronde, il clima di incertezza intorno alla permanenza di Conte tende ad esasperare proprio voci e illazioni. Una di queste vedeva un romantico ritorno di Sarri sulla panchina azzurra, ritorno che, a quanto pare, è stato smentito proprio dal diretto interessato. Le parole di Sarri. Intervenuto a Sky Sport dopo Lazio-Udinese, il tecnico toscano ha così commentato tali voci: “È fantacalcio. Perché quando parlate di me esce sempre che sono vecchio? In Serie A ce ne sono un paio più grandi di me” Ricordiamo che a dare per certo un approdo del toscano sulla panchina del Napoli ci aveva pensato Pellegatti su Instagram: “Clamorosa indiscrezione sui profili social dell’amico Luca Diddi, indiscrezione che pare sempre più fondata nelle ultime ore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri: “Ritorno sulla panchina del Napoli? È Fantacalcio”

Notizie correlate

Tuttosport – Sarri: “Lazio, qualcosa ora si vede. Io al Napoli? Fantacalcio”. Runjaic: “A Maurizio ho chiesto…”2026-04-27 23:37:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: ROMA – “È stata una partita tosta, abbiamo approcciato da squadra...

Insigne svela: «Sono stato vicino al ritorno a Napoli. Lazio? Ho parlato con Sarri ma alla fine non si è fatto niente. Sulla Nazionale…»Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sarri allenatore del Napoli al posto di Conte? Le sue parole sul possibile ritorno: Mi fa piacere, ma ipotesi remota; Coppa Italia, Sarri non sarà in panchina nella finale contro l'Inter; Ipotesi molto remota: la risposta di Sarri su un possibile ritorno al Napoli e le motivazioni; 'Ipotesi molto remota': la risposta di Sarri su un possibile ritorno al Napoli e le motivazioni.

De Laurentiis ha scelto Sarri, se Conte andasse via sarà lui il prescelto (Pellegatti)Pellegatti parla sui social del possibile avvicendamento al Napoli di Sarri e Conte, con il ritorno del toscano sulla panchina del Napoli. ilnapolista.it

Lazio al bivio, via Sarri: in panchina la sorpresa della Serie ADire che la stagione di Sarri sulla panchina della Lazio sia stata facile sarebbe inopportuno. Per la prossima stagione però già c’è un sostituto. Maurizio Sarri ha vissuto una stagione a dir poco com ... lazionews24.com

Lazio-Udinese ci ha fatto davvero divertire: finale spettacolo allo stadio Olimpico e sei gol, un punto a testa per Sarri e Runjaic nel posticipo del lunedì sera facebook

Lazio-Udinese, Sarri: "Un mio ritorno al Napoli E' fantacalcio" #SkySport #SkySerieA x.com