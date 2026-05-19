Nella giornata di oggi, il servizio di emergenza sanitaria del 118 ha effettuato tre interventi tra le province di Casentino, Valdichiana e Valdambra. Gli interventi si sono verificati in località diverse, coinvolgendo complessivamente quattro persone che sono state trasportate in ospedale in codice 2. Gli interventi sono stati effettuati nel corso della mattinata e del pomeriggio, con soccorsi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi di emergenza in diversi punti della provincia.

Giornata intensa per il 118 dell’Asl Toscana Sud Est, impegnato in tre distinti interventi tra Casentino, Valdambra e Valdichiana, con il coinvolgimento complessivo di quattro persone trasportate in ospedale in codice 2. Il primo intervento è scattato alle 6.25 a Stia, dove è stata ritrovata una persona scomparsa, un uomo di circa 60 anni. Sul posto sono intervenuti l’automedica del Casentino, un’ambulanza della Croce Rossa di Bibbiena e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso di Arezzo. Alle 10.04 il 118 è stato poi attivato a Bucine, in località Le Querce, per uno scontro tra un’auto e un furgone. Ferito un uomo di 70 anni, trasportato in codice 2 al pronto soccorso della Gruccia. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Mattinata e pomeriggio di incidenti e soccorsi in provincia: tre interventi del 118 tra Stia, Bucine e Lucignano

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