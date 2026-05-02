Incidenti tra auto e moto e Lecco e Osnago | soccorsi tre giovani

Nella giornata di oggi si sono verificati due incidenti tra auto e moto nelle città di Lecco e Osnago. A Lecco, in via Leonardo da Vinci, un incidente ha coinvolto un’auto e una moto, con una ragazzina di 15 anni rimasta ferita e soccorsa sul posto. Non sono ancora disponibili dettagli sulle cause del sinistro o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Schianto tra auto e moto in via Leonardo da Vinci a Lecco con una ragazzina di soli 15 anni rimasta ferita e soccorsa. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra venerdì 1 e sabato 2 maggio lungo la strada che collega il ponte Kennedy con il centro città e l'allarme è scattato in codice.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Statale 36: incidente tra auto e camion sulla rampa della Lecco-Ballabio. Soccorsi all'operaPaura e pronto intervento dei soccorsi per uno schianto frontale tra un camion e un’auto oggi pomeriggio lungo la Statale 36.

Leggi anche: Schianto tra auto e moto a Calco, intervento d'urgenza dei soccorsi

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Incidente sull’A14 tra auto e moto: motociclista grave, tratto riaperto dopo oltre un’ora; Incidente tra un’auto della scuola guida e un camion in A12 al km 11 in direzione Livorno. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento con feriti lievi che ha causato una coda attualmente di cinque chilometri. Tutti gli aggiornamenti su Pri; Scontro tra auto e moto, ferita una 18enne; Roma, incidente alla Balduina. scontro tra auto: una si ribalta. Due feriti.

Primo Maggio da incubo sull’A4: maxi-incidente tra 6 auto e code fino a 10 kmIncidente sulla A4 tra San Bonifacio e Verona Est provoca lunghe code verso Milano nel giorno del Primo maggio. nordest24.it

Violento schianto tra due auto a Torino Mirafiori, una si ribalta: feriti i due conducenti, trasferiti in ospedalePreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... torinotoday.it

Notte movimentata per i soccorritori tra intossicazioni etiliche e incidenti - facebook.com facebook

Nei Paesi Bassi, l'anno scorso i ciclisti vittime di incidenti sono stati 281, più delle persone in auto. La bici soddisfa l'8% della mobilità. E' come se in Italia i le vittime tra i ciclisti fossero 900. Siamo proprio sicuri che promuovere l'uso della bici sia una buona ide x.com