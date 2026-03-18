Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso L’intervento e il racconto di come lo ha scoperto | Voi direte chi se ne frega e invece… – Il video

Durante una visita di controllo, l'ex premier ha notato un neo sospetto che ha portato alla diagnosi di melanoma. L’intervento di rimozione del tumore della pelle è stato effettuato qualche giorno fa. Renzi ha condiviso pubblicamente la sua esperienza sui social, spiegando come ha scoperto il problema e il percorso seguito. La vicenda è stata resa nota attraverso un video in cui il protagonista racconta il suo caso.

È stato durante una visita di controllo che Matteo Renzi ha scoperto un neo sin da subito sospetto. L’ex premier ha condiviso sui social la sua esperienza personale sul melanoma scoperto appena qualche giorno fa durante una semplice visita dal dermatologo. «Come vedete io ho la faccia piena di nei, sono pieno di nei dappertutto e per questo mi controllo – ha raccontato – Voi direte “Matteo, vabbè, chi se ne frega”. No. È importante sapere che qualche giorno fa, in uno di questi controlli, un bravo dottore, tra l’altro un dottore under 30, molto competente, ha insistito nel dirmi “Guardi, a me questo puntino non mi piace”». L’importanza del controllo dei nei. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati SCHLEIN, CONTE, RENZI: MELONI SE NE FREGA DEGLI ITALIANI, SUO PROBLEMA È PUCCILe Opposizioni all’unisono vanno all’attacco di Giorgia Meloni, rea di fregarsene dei gravi problemi degli Italiani, preferendo occuparsi di Andrea... Leggi anche: Luisa Amatucci ha un tumore, il racconto di “Silvia” di Un posto al sole: “Scoperto per caso” Contenuti utili per approfondire Matteo Renzi Temi più discussi: Un dialogo tra sordi con l’eccezione Renzi; Enews 1091 lunedì 9 marzo 2026; L’intervista a Matteo Renzi (Italia Viva): Come Europa dovremmo svegliarci e fare da ponte in politica estera; Matteo Renzi a RTL 102.5: Aumento benzina? Non è solo colpa della guerra in Iran, ma anche delle scelte del governo. Matteo Renzi: Ho rimosso un melanoma. Il leader di Iv invita alla prevenzione: Ragazzi controllateviPer una volta una notizia non politica…. Questa la premessa che accompagna un messaggio social del leader di Italia Viva, Matteo Renzi. nel quale il politico invita tutti alla prevenzione medica e a ... blitzquotidiano.it Renzi e il melanoma: L’ho rimosso, nessun rischio per me ma bisogna controllarsi(Adnkronos) - Il leader di Italia Viva Matteo Renzi rimuove un melanoma e lancia un appello alla prevenzione in un video pubblicato sui social dove ha ... vicenzareport.it L'esperienza diretta dell'ex premier Matteo Renzi con un tumore della pelle e l'appello a non sottovalutare la prevenzione - facebook.com facebook A cinque giorni dal voto, Renzi non dice se vota Sì oppure No. Si astiene in Parlamento, si astiene dal prendere una posizione al referendum: si astiene dal fare politica. Matteo, di’ una cosa garantista, di’ una cosa anche non garantista, ma di’ qualcosa. x.com