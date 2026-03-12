Un nuovo video propone tre esercizi total body con Jill Cooper, ideali per chi vuole divertirsi saltando sul trampolino elastico e mantenersi in forma. La sessione può essere svolta in qualsiasi momento della giornata come alternativa all’allenamento tradizionale, offrendo un modo dinamico e coinvolgente per rimanere attivi. Il video si rivolge a chi cerca un’attività fisica semplice e efficace da integrare nella routine quotidiana.

Non hai tempo e voglia di andare in palestra ma ti alleni in casa? Utilizza il trampolino nel tuo programma, un attrezzo dal costo contenuto e dal minimo ingombro. “Assicura un movimento divertente, efficace alla portata di tutti. Saltare è attività aerobica ideale se hai chili da eliminare e muscoli da tonificare, efficace se lo pratichi con costanza. E a chi potevamo affidarci per un mini-circuito efficace se non a Jill Cooper, una delle trainer di Easypersonaltrainer, regina del fitness e ideatrice del metodo Superjump. È Jill che negli anni ’80 ha portato l’aerobica in Italia dall’America, una delle prime personal trainer, formatrice, innovatrice del concetto di allenamento e benessere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Salta sul trampolino elastico, divertiti e resta in forma! 3 esercizi total body con Jill Cooper

Articoli correlati

Come combattere la pigrizia e tornare in forma: allenamento total body leggeroFinite le feste tornano anche i buoni propositi legati a allenamento e attività fisica.

Tre esercizi con elastico per salvare le spalle da scrivania e palestraServono esercizi per le spalle, probabilmente l’articolazione più sfruttata e meno considerata del corpo? la risposta è si.

Jill Cooper Tornare in forma più velocemente con il Trampolino