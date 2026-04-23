Morto 681 anni fa il corpo di San Pellegrino portato in ospedale per una Tac total body

Oggi si è svolta un’operazione insolita: il corpo di un santo morto 681 anni fa è stato trasferito in modo segreto dall’antica teca a un ospedale, dove è stato sottoposto a una tomografia computerizzata completa. L’evento ha coinvolto un team di esperti che ha eseguito la procedura, mantenendo alta la riservatezza per motivi di sicurezza. Il trasferimento è avvenuto con un’ambulanza, senza annunci pubblici o dettagli sui motivi della visita medica.