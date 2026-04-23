Morto 681 anni fa il corpo di San Pellegrino portato in ospedale per una Tac total body
Oggi si è svolta un’operazione insolita: il corpo di un santo morto 681 anni fa è stato trasferito in modo segreto dall’antica teca a un ospedale, dove è stato sottoposto a una tomografia computerizzata completa. L’evento ha coinvolto un team di esperti che ha eseguito la procedura, mantenendo alta la riservatezza per motivi di sicurezza. Il trasferimento è avvenuto con un’ambulanza, senza annunci pubblici o dettagli sui motivi della visita medica.
Non è da tutti i giorni prendere il corpo di un santo morto 681 anni fa dalla sua teca e portarlo con un’ambulanza, in gran segreto per ovvi motivi di sicurezza, fino all’ospedale per fargli una Tac “total body”. E’ però la scena inedita che si è verificata lo scorso 24 marzo, nell’ambito dello.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Napoli, ragazza di 22 anni accoltellata e uccisa: il corpo portato in ospedale a bordo di un'auto: la vittima è Ilenia Musella
Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: il corpo della 22enne portato in ospedale a bordo di un'autoUna ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli,...