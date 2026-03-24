Amministrative | due mesi al voto 37 Comuni alle urne nel Lazio il 24 e 25 maggio

Tra circa due mesi, in 37 Comuni del Lazio si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo di sindaci, giunte e consigli comunali. Le consultazioni sono previste per il 24 e 25 maggio, coinvolgendo una vasta area della regione. La campagna elettorale è ormai in corso, con i candidati pronti a presentare le proprie liste e programmi.

Si accendono i motori in 37 Comuni del Lazio, che si preparano a recarsi alle urne per rinnovare il sindaco, la giunta e il consiglio comunale, in un appuntamento fissato per il 24 e il 25 maggio prossimi. In queste date, sono attesi al voto poco meno di 370 mila cittadini, pronti a esprimere la loro preferenza. Comuni con Ballottaggio e Popolazione Coinvolta. Tra i Comuni interessati, dieci superano i 15 mila abitanti e, pertanto, saranno soggetti a un turno di ballottaggio previsto per il 7 e l’8 giugno. Tra questi, si trovano Aprilia e Fondi, in provincia di Latina; Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ariccia, Colleferro, Genzano di Roma, Santa Marinella e Zagarolo, in provincia di Roma; e Civita Castellana, in provincia di Viterbo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Amministrative: due mesi al voto, 37 Comuni alle urne nel Lazio il 24 e 25 maggio Articoli correlati Elezioni amministrative, al voto il 24 e 25 maggio: nove Comuni nel Catanese chiamati alle urneIn caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15 I seggi per... Leggi anche: Amministrative 2026 in Toscana: urne aperte 24 e 25 maggio in venti Comuni. Al voto anche Arezzo, Pistoia, Prato Altri aggiornamenti su Amministrative due mesi al voto 37... Discussioni sull' argomento Amministrative in Calabria: a Reggio il Pd vince le primarie, a Crotone si cerca un nome di sinistra; La coalizione di Venturini si allarga al centro, Udc in campo con 36 candidati; Referendum giustizia, da Pistoia ad Arezzo segnali al centrosinistra per le amministrative; Lecco a due mesi dalle elezioni, la destra si ricompatta dopo aver scelto Filippo Boscagli: Ecco perché è il nostro candidato sindaco. Amministrative ad Arezzo, Cristiano Romani: "non mi presento come candidato sindaco". La conferma arriva in queste ore alla nostra redazione. I dettagli nel nostro TG delle 20,25 canale 81 del D.T. - facebook.com facebook Biondi (FI), 'dal referendum nessuna ricaduta sulle amministrative'. "Giustizia è un tema nazionale, ma ci occuperemo di analizzare la decisione popolare" #ANSA x.com