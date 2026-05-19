Matera | Consiglio tra sicurezza stradale salute e lotta alla violenza
A Matera si svolge un consiglio comunale incentrato su diversi temi. Tra i punti principali ci sono la sicurezza stradale, con particolare attenzione a motociclisti e ciclisti, e le iniziative del Comune per prevenire il rischio di suicidio. Durante l'incontro vengono discussi i possibili effetti del nuovo piano stradale e le misure concrete adottate per tutelare la salute mentale dei cittadini. La riunione si focalizza su interventi pratici e strategie di prevenzione in ambito locale.
? Punti chiave Come influirà il nuovo piano stradale sulla sicurezza di motociclisti e ciclisti?. Quali misure concrete adotterà il Comune per la prevenzione del suicidio?. Come verrà gestito il finanziamento per il raddoppio della strada Matera-Ferrandina?. Perché il Comune deve saldare i debiti derivanti dalle sentenze del tribunale?.? In Breve Elezione nuovi vertici e mozione Rubino per ripristino manto stradale per motociclisti.. Proposte Bennardi sulla salute mentale e adesione Rizzi per campagna Mai Bandiera Bianca.. Tarasco discute affidamento TPL e Acito chiede incontro Anas per raddoppio SS Matera-Ferrandina.. Prelievi fondo riserva da 6. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Napoli, la Polizia festeggia in piazza: tra storia e lotta alla violenzaDomani, venerdì 10 aprile, Piazza del Plebiscito a Napoli diventerà il palcoscenico delle celebrazioni per il 174esimo anniversario della fondazione...
Leggi anche: Arriva un nuovo telelaser. L’annuncio nel Consiglio sulla sicurezza stradale
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA CONTRARIO AL DECRETO SICUREZZA facebook
Scorie nucleari, la Provincia di Matera convoca un Consiglio aperto: No al deposito tra Basilicata e PugliaMATERA - Ribadire una contrarietà netta all’ipotesi di localizzare il deposito nazionale delle scorie nucleari tra Basilicata e Puglia e costruire un fronte ... ivl24.it
Matera, deposito scorie nucleari: Consiglio provinciale aperto per ribadire il noA Matera un Consiglio provinciale aperto per opporsi al deposito nazionale di scorie nucleari tra Basilicata e Puglia ... trmtv.it