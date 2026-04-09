Napoli la Polizia festeggia in piazza | tra storia e lotta alla violenza

Venerdì 10 aprile, Piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà le celebrazioni per il 174º anniversario della fondazione della Polizia. La manifestazione rappresenta un momento di commemorazione e di ritrovo pubblico, con la partecipazione delle forze dell’ordine e della cittadinanza. L’evento si svolge in un contesto di ricordo storico e di attenzione alle tematiche legate alla sicurezza e alla lotta contro la violenza.

Domani, venerdì 10 aprile, Piazza del Plebiscito a Napoli diventerà il palcoscenico delle celebrazioni per il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia. La giornata istituzionale inizierà alle ore 9 con la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro presso il Sacrario ai caduti della Questura di Napoli, situato in via Diaz, un momento solenne che vedrà la partecipazione del prefetto. Il programma ufficiale tra memoria e riconoscimenti. Le attività centrali si svolgeranno a partire dalle ore 11 nella piazza monumentale, dove la lettura dei messaggi ufficiali darà il via agli eventi previsti. Durante la cerimonia, il questore di... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, la Polizia festeggia in piazza: tra storia e lotta alla violenza Leggi anche: Napoli, Noemi festeggia 11 anni in piazza Nazionale: «Coloriamo la vita contro la violenza» Piazza Cavallotti | Lotta a contraffazione e abusivismo, plauso dei commercianti alla polizia locale: "Tutelate le attività regolari""L'aumento dei passaggi della polizia locale nella zona di piazza Cavallotti e via del Giglio ha portato notevoli miglioramenti in termini di lotta... PSV-Napoli, la Polizia olandese perquisisce tutti i napoletani che trova Si parla di: Anche a Rieti si festeggia il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Festa in piazza del Plebiscito: la polizia celebra a Napoli il suo 174mo anniversarioCerimonia alle 11 con stand aperti fino alle 19 con mezzi, reparti speciali e camper contro la violenza di genere ... napolitoday.it La Polizia di Stato festeggia i 174 anniLa cerimonia a piazza del Popolo il 10 aprile, con le più alte cariche istituzionali e diversi reparti. Stand aperti al pubblico fino a lunedì 13. Modifiche alla viabilità e chiusure temporanee ... romasette.it