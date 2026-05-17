Durante l'ultima seduta del consiglio comunale di Castiglione del Lago sono stati discussi diversi temi legati alla sicurezza stradale. Sono state presentate una petizione e quattro interrogazioni focalizzate sul contrasto all’alta velocità nei centri abitati, sulle infrastrutture e sulla viabilità complessiva. Tra le questioni affrontate, si è parlato anche dell’introduzione di un nuovo telelaser, annunciato nel corso della riunione. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti, con interventi e approfondimenti sui vari aspetti della sicurezza stradale nel territorio.

Una petizione e quattro interrogazioni, tutte sul tema della sicurezza stradale. Il contrasto all’alta velocità nei centri abitati, le infrastrutture e la viabilità sono stati i temi centrali dell’ultima seduta del consiglio comunale di Castiglione del Lago. L’assise cittadina ha esaminato le istanze presentate dalle opposizioni (Fratelli d’Italia, Castiglione Civica e Castiglione Open) che chiedevano interventi urgenti per le frazioni, le rotonde di Bivio Pineta e Lacaioli e la viabilità del Lungolago. L’assessore Pino Bistacchi ha risposto alle richieste dei residenti di Panicarola, spiegando che un sopralluogo tecnico ha escluso l’installazione di due semafori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva un nuovo telelaser. L’annuncio nel Consiglio sulla sicurezza stradale

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Arriva un nuovo telelaser. L’annuncio nel Consiglio sulla sicurezza stradaleCastiglione del Lago, l’assemblea ha analizzato una petizione e quattro interrogazioni. Velocità nei centri abitati, insfrastrutture e viabilità i temi trattati. lanazione.it