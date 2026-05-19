Matera commercianti nel mirino dei cantieri | TARI zero nel 2026
A Matera, alcuni commercianti si preparano a ricevere l’esenzione totale dalla TARI nel 2026, ma ancora non sono stati definiti quali strade beneficeranno di questa misura. Nel frattempo, l’apertura di un nuovo parco intergenerazionale potrebbe portare a variazioni nel volume di affari dei negozi situati nelle aree interessate. Queste decisioni arrivano in un momento di attenzione crescente sulla gestione dei rifiuti e sugli investimenti pubblici in spazi pubblici per la comunità.
? Punti chiave Quali strade specifiche riceveranno l'esenzione totale dalla tassa sui rifiuti?. Come influirà il nuovo parco intergenerazionale sul fatturato dei negozianti?. Quali altre misure sta studiando il Comune per attirare i clienti?. Quando verrà approvata la delibera per rendere effettiva la riduzione?.? In Breve Esenzione valida per via Don Minzoni, piazza Matteotti e via Matteotti fino a via Cappelluti.. Approvazione tariffe TARI 2026 prevista dal Consiglio comunale entro il mese di luglio.. Assessorato alla Cultura pianifica eventi per attirare clienti nelle zone di via Matteotti.. Sostegno mira a compensare cali di fatturato causati dal cantiere in piazza della Visitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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