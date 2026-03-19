Treviglio giro di vite contro l’evasione tributaria | nel mirino Imu e Tari per 1,1 milioni

A Treviglio è stato approvato un nuovo progetto volto al recupero dell’evasione di Imu e Tari, con l’obiettivo di recuperare circa 1,1 milioni di euro. L’amministrazione comunale ha deciso di rafforzare i controlli e le attività di contrasto alle pratiche di elusione fiscale, concentrandosi specificamente sui tributi locali. La misura si inserisce in un piano più ampio di lotta all’evasione fiscale nel territorio.

Treviglio. Giro di vite contro l’elusione e l’evasione tributaria: approvato il progetto incentivante 2026 per il recupero dell’evasione Imu e Tari del Comune. L’obiettivo è dunque quello di recuperare risorse e ridurre le sacche di evasione, intervenendo sia sui mancati versamenti sia sulle omissioni dichiarative. “L’attività del personale dell’ufficio tributi e degli altri uffici di supporto si concentrerà sul recupero dell’evasione dei tributi locali, segnatamente Imu e Tari – spiega l’assessore al Bilancio Valentina Tugnoli -. Sul territorio comunale insistono circa 45mila immobili soggetti all’Imu e quasi 18mila utenze Tari. Il progetto si considererà raggiunto se entro il 31 dicembre di quest’anno le attività produrranno almeno 1,1 milioni di euro di accertamenti definitivi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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