Mara Venier non molla l’osso | altro che Alberto Matano a Domenica In rimane lei! La Rai fa copia e incolla | ecco i nuovi palinsesti

Mara Venier continuerà a condurre Domenica In, sfidando le voci di un possibile cambio di conduzione. La Rai ha annunciato i nuovi palinsesti per la prossima stagione senza apportare modifiche significative alla programmazione del daytime domenicale. La presenza di Venier rimane stabile, mentre altri volti e format sembrano confermati o riproposti senza variazioni importanti. La rete pubblica sembra puntare sulla conferma dei volti più noti e sulla continuità del suo palinsesto.

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La prossima stagione televisiva della Rai sembra destinata a proseguire nel segno della continuità più assoluta. Nonostante le voci insistenti su possibili cambiamenti e nuovi volti pronti a raccogliere il testimone, tutto lascia pensare che il pomeriggio domenicale di Rai 1 resterà ancora nelle mani di Mara Venier. Intanto, dietro le quinte, prende forma un palinsesto che punta più sulla stabilità che sulle rivoluzioni, con poche novità e tante conferme. Mara Venier lascia Domenica In? Macché, nessun cambiamento all’orizzonte. Negli ultimi mesi si erano moltiplicate indiscrezioni, retroscena e nomi di possibili eredi, da Alberto Matano a Francesca Fialdini, alimentando l’idea che Mara Venier fosse davvero pronta a salutare definitivamente Domenica In.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Mara Venier non molla l’osso: altro che Alberto Matano, a Domenica In rimane lei! La Rai fa copia e incolla: ecco i nuovi palinsesti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Lei con Alberto Matano”. Coppia top a Domenica In, scelta l’erede di Mara VenierSi intensificano le voci sul futuro di Domenica In, uno dei contenitori più longevi e seguiti della televisione italiana. Mara Venier lascia davvero Domenica In? Alberto Matano rompe il silenzio sul possibile dopo Zia MaraMara Venier pronta a lasciare Domenica In? Le parole di Alberto Matano riaccendono il dibattito Ogni anno il copione sembra sempre lo stesso: si... Argomenti più discussi: Mara Venier non molla la Rai: Domenica In è diventato il suo regno?; Domenica In, Mara Venier resta al timone: la conduttrice non molla; Domenica In Mara Venier resta al timone | la conduttrice non molla; Dentro la notizia confermato con Gianluigi Nuzzi alla conduzione. Mara Venier e il futuro di Domenica In: verso una nuova riconferma?Domenica In tra ipotesi di continuità e possibili aggiustamenti: Mara Venier verso una nuova stagione? Le ultime indiscrezioni. notizie.it