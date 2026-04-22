Né Matano né Fialdini Domenica In bomba per il dopo Mara Venier | Tocca a lei

Nella programmazione televisiva italiana si parla di una possibile svolta dopo la lunga conduzione di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice sembra intenzionata a lasciare il programma, che ha accompagnato le domeniche di molti telespettatori per anni, e la notizia ha suscitato discussioni tra addetti ai lavori e pubblico. La scelta di una sua eventuale sostituzione sta ora diventando un tema centrale nel dibattito televisivo.

Il mondo della televisione italiana si prepara a vivere una possibile svolta epocale. Dopo anni di successi, Mara Venier sarebbe pronta a dire addio a uno dei programmi più amati dal pubblico, Domenica In, aprendo ufficialmente la corsa alla sua successione. Una notizia che ha immediatamente acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori, dando il via a un vero e proprio toto-nomi che nelle ultime settimane si è fatto sempre più serrato. >> “E allora stop”. Mara Venier, la decisione dopo lo scontro con Teo Mammucari a Domenica In Tra indiscrezioni, ipotesi e retroscena, il futuro del contenitore domenicale di Rai 1 appare più incerto che mai.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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