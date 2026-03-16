La Mata Leão espugna Polla | I giallorossi tornano alla vittoria

La Mata Leão ha vinto la partita contro Polla, riportando i giallorossi alla vittoria dopo un periodo senza successi. La squadra ha conquistato i tre punti in una gara che sembrava favorevole, come indicava la classifica. La partita è durata circa due minuti di lettura e si è conclusa con il risultato di successo per la Mata Leão.

Tempo di lettura: 2 minuti La classifica parlava chiaro e non ci doveva essere partita ma sia perché la Mata Leão si presenta all’appuntamento “rimaneggiatissima” a causa di vari infortuni e indisponibilità e sia per il morale ancora basso dopo la prima sconfitta in UiSP maturata in settimana, che mette di nuovo in discussione la prima posizione del girone e quindi con Polla diventa partita vera, almeno per i primi due quarti. Potendo contare solo su 7 convocati gli ospiti iniziano con la difesa a zona per tutelarsi dai falli ma ben presto, a causa della solita “serata di grazia” al tiro da 3 dell’avversario di turno, il passaggio alla difesa a uomo è obbligato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Mata Leão espugna Polla: I giallorossi tornano alla vittoria Articoli correlati La Mata Leão supera Polla: i Sanniti iniziano il 2026 con una vittoriaComincia bene il nuovo anno per i giallorossi con una vittoria interna nel campionato UISP contro i Kids Of Sun di Polla. La Mata Leão si prende la vetta: big match ai giallorossiTempo di lettura: 2 minutiVittoria pesante e primo vero allungo in classifica per la Mata Leão, che supera tra le mura amiche gli Hirpinian Nuts nel...