Durante la cerimonia di premiazione dei Laureus Awards a Madrid, il tennista italiano ha commentato la rivalità con il giocatore spagnolo, paragonandola a quella tra Federer e Nadal. Ha detto che questa sfida lo spinge a dare il massimo e ha espresso il desiderio di incontrarlo a Roma. La dichiarazione è arrivata in un contesto di confronto tra i due atleti, noti per le loro prestazioni nel circuito.

"Io e Alcaraz come Federer e Nadal? Penso che ogni rivalità sia diversa, io e Carlos siamo due persone normali con valori simili, come la famiglia. Ci siamo divisi gli ultimi tornei importanti, mi spinge a dare il meglio. So che sta passando un momento difficile con questo infortunio, mi auguro di vederlo presto in campo. Spero ci sia già a Roma perché voglio vincere contro i più forti": così Jannik Sinner a margine della cerimonia di premiazione dei Laureus Awards a Madrid che sarà presentata da Novak Djokovic. "Sono contento di essere qua, è un momento unico. Io al 1000 di Madrid? Si sa che ci sono condizioni un po' particolari,...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Io e Alcaraz come Federer e Nadal? Mi spinge a dare il massimo, spero di vederlo a Roma"

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