Massimo Cacciari ha commentato la posizione di Jannik Sinner nel panorama tennistico internazionale, affermando che, pur essendo un campione di alto livello, non può essere paragonato ai grandi come Federer e Nadal. Cacciari ha sottolineato che, in assenza di questi due tennisti, Sinner perderebbe molte partite di alto livello. La riflessione si è concentrata sull’attuale status dell’azzurro, in relazione alle prestazioni di due dei più dominanti giocatori degli ultimi decenni.

Jannik Sinner “è un grandissimo campione ma non è Federer e non è Nadal “. E’ l’opinione espressa da Massimo Cacciari sull’azzurro, numero uno del ranking Atp e fresco vincitore degli Internazionali di Roma 2026, messo a confronto con due grandi campioni del recente passato. Per il filosofo, in collegamento con Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Sinner è “imbattibile perché non gioca con i Federer, i Nadal e i Djokovic”. Il filosofo Massimo Cacciari e la vittoria #Ibi26 #tennis di #Sinner: partita noiosissima, Jannik imbattibile? Oggi. In passato contro Federer o Nadal avrebbe perso, loro erano molto più completi. pic.twitter.comigUXrZrUeT — Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) May 18, 2026 “Con Federer e Nadal perderebbe”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cacciari ‘smonta’ il mito Sinner: “Con Federer e Nadal perderebbe”

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