Cacciari ‘smonta’ il mito Sinner | Con Federer e Nadal perderebbe
Massimo Cacciari ha commentato la posizione di Jannik Sinner nel panorama tennistico internazionale, affermando che, pur essendo un campione di alto livello, non può essere paragonato ai grandi come Federer e Nadal. Cacciari ha sottolineato che, in assenza di questi due tennisti, Sinner perderebbe molte partite di alto livello. La riflessione si è concentrata sull’attuale status dell’azzurro, in relazione alle prestazioni di due dei più dominanti giocatori degli ultimi decenni.
Jannik Sinner “è un grandissimo campione ma non è Federer e non è Nadal “. E’ l’opinione espressa da Massimo Cacciari sull’azzurro, numero uno del ranking Atp e fresco vincitore degli Internazionali di Roma 2026, messo a confronto con due grandi campioni del recente passato. Per il filosofo, in collegamento con Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Sinner è “imbattibile perché non gioca con i Federer, i Nadal e i Djokovic”. Il filosofo Massimo Cacciari e la vittoria #Ibi26 #tennis di #Sinner: partita noiosissima, Jannik imbattibile? Oggi. In passato contro Federer o Nadal avrebbe perso, loro erano molto più completi. pic.twitter.comigUXrZrUeT — Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) May 18, 2026 “Con Federer e Nadal perderebbe”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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