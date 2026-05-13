Michele Olivati candidato sindaco ad Almè | Coinvolgiamo i cittadini

A pochi giorni dalle elezioni comunali ad Almè, sono tre le liste che si contendono la guida del paese. Tra i candidati c’è anche Michele Olivati, che ha annunciato un progetto incentrato sul coinvolgimento dei cittadini. Le schede elettorali sono state distribuite e le campagne si intensificano mentre i cittadini si preparano a esprimere il loro voto. Le urne apriranno tra breve e si attendono i risultati delle urne.

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