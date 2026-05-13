Michele Olivati candidato sindaco ad Almè | Coinvolgiamo i cittadini

Da bergamonews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalle elezioni comunali ad Almè, sono tre le liste che si contendono la guida del paese. Tra i candidati c’è anche Michele Olivati, che ha annunciato un progetto incentrato sul coinvolgimento dei cittadini. Le schede elettorali sono state distribuite e le campagne si intensificano mentre i cittadini si preparano a esprimere il loro voto. Le urne apriranno tra breve e si attendono i risultati delle urne.

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Si avvicinano le elezioni amministrative ad Almè. Sono tre le liste in corsa alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio: “Almè in progetto”, che punta sul candidato sindaco Michele Olivati, “Vivere Almè”, con candidato sindaco l’attuale primo cittadino Massimo Bandera, e “Boffelli Sindaco”, guidata da Giuseppe Boffelli. INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO MICHELE OLIVATI – “ALME’ IN PROGETTO”. Perché ha deciso di candidarsi? Nella primavera del 2025 mi è stato chiesto di partecipare ad incontri organizzati da alcuni cittadini in vista delle prossime (ormai imminenti) elezioni amministrative, nel corso dei quali i partecipanti hanno convenuto che...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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