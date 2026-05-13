Michele Olivati candidato sindaco ad Almè | Coinvolgiamo i cittadini
A pochi giorni dalle elezioni comunali ad Almè, sono tre le liste che si contendono la guida del paese. Tra i candidati c’è anche Michele Olivati, che ha annunciato un progetto incentrato sul coinvolgimento dei cittadini. Le schede elettorali sono state distribuite e le campagne si intensificano mentre i cittadini si preparano a esprimere il loro voto. Le urne apriranno tra breve e si attendono i risultati delle urne.
Si avvicinano le elezioni amministrative ad Almè. Sono tre le liste in corsa alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio: “Almè in progetto”, che punta sul candidato sindaco Michele Olivati, “Vivere Almè”, con candidato sindaco l’attuale primo cittadino Massimo Bandera, e “Boffelli Sindaco”, guidata da Giuseppe Boffelli. INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO MICHELE OLIVATI – “ALME’ IN PROGETTO”. Perché ha deciso di candidarsi? Nella primavera del 2025 mi è stato chiesto di partecipare ad incontri organizzati da alcuni cittadini in vista delle prossime (ormai imminenti) elezioni amministrative, nel corso dei quali i partecipanti hanno convenuto che...🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie correlate
Referendum giustizia, vandalizzati i manifesti per il “No” ad Almè, Paladina e Villa d’AlmèLa ferma condanna del Partito Democratico Bergamasco: “Manifesti rimessi per ben due volte.
C'è un nuovo candidato sindaco per Venezia: è l'economista Michele BoldrinIl docente universitario, segretario nazionale di "Ora", ha sciolto le riserve in una conferenza nel centro di Mestre.