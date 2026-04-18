Manninger raccontato dal suo agente Franco Granello | Mi sembra così assurdo non potevo crederci…La Juve era nel suo destino vorrei aver partecipato al suo momento più bello

Due giorni dopo la tragica scomparsa, l’agente Franco Granello ha condiviso alcuni ricordi su Manninger, sottolineando quanto fosse difficile credere a quanto accaduto. Granello ha detto che per lui Manninger aveva sempre avuto un legame speciale con la Juventus, ritenendo che fosse nel suo destino. Ha espresso anche il desiderio di aver potuto vivere di più i momenti più belli della carriera del portiere.

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