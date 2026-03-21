Martinelli | Milano-Sanremo ossessione di Pogacar attaccherà sulla Cipressa Ma vince Van der Poel

Oggi si corre la Milano-Sanremo 2026, una delle classiche più attese del ciclismo. Tadej Pogacar ha già annunciato di voler attaccare sulla Cipressa, mentre Mathieu Van der Poel si prepara a difendersi e puntare alla vittoria. La gara si svolge tra le strade italiane, con i ciclisti pronti a sfidarsi lungo il percorso. La corsa si conclude con la vittoria di Van der Poel.

E' il giorno della Milano-Sanremo 2026, è il giorno della verità, è il giorno di un nuovo capitolo della sfida tra Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel. Giuseppe Martinelli ha "letto" in anteprima la Classicissima di Primavera prevedendo cosa accadrà e chi vincerà. "Una delle poche gare che ancora oggi mi fa alzare i battiti del cuore e che mi ricorda la felicità pura provata grazie a Chiappucci in quella straordinaria avventura del 1991". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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