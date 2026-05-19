Martina Carbonaro | forti tensioni e minacce di morte in aula durante il processo sull’omicidio

Durante un'udienza del processo per l’omicidio di Martina Carbonaro si sono verificati momenti di forte tensione. Un imputato ha rivolto minacce di morte ai presenti, causandone l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione è degenerata al punto che i giudici hanno deciso di sospendere temporaneamente l’udienza per garantire l’ordine. La seduta si è conclusa con l’uscita temporanea dall’aula di alcuni degli imputati coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Frenesia e forti tensioni al processo per l’omicidio di Martina Carbonaro: un imputato lancia gravi minacce di morte in aula, costringendo i giudici a sospendere l’udienza. Il percorso giudiziario per fare piena luce sulla tragica scomparsa di Martina Carbonaro ha vissuto momenti di estrema drammaticità all’interno dell’aula di tribunale. Durante l’ultima udienza del dibattimento relativo al brutale assassinio della giovane donna, l’atmosfera è degenerata improvvisamente in un durissimo scontro verbale. La tensione è salita alle stelle quando uno degli imputati principali ha indirizzato pesanti minacce di morte verso i testimoni e i familiari della vittima presenti, costringendo il presidente della Corte a interrompere temporaneamente i lavori per ripristinare la sicurezza. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Martina Carbonaro: forti tensioni e minacce di morte in aula durante il processo sull’omicidio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Omicidio Martina Carbonaro, caos al processo: urla e minacce ai genitori della vittima Sullo stesso argomento Martina Carbonaro, minacce in aula al processo sull’omicidio della 14enne:“Ti taglio la testa”Urla e scontri tra i familiari della vittima e dell’imputato all’apertura del dibattimento a Napoli. Processo omicidio Martina Carbonaro, caos in aula. I genitori della vittima: "Noi minacciati di morte"Tensione dentro e fuori dall'aula di tribunale per la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. Omicidio di Martina Carbonaro, tensioni in aula: l'imputato si collegherà in videoconferenzaLa decisione del presidente della Corte di Assise per le prossime udienze. Il padre della vittima: minacciato dal padre di Alessio Tucci, l'ex fidanzato accusato della morte della giovane ... rainews.it Femminicidio di Martina Carbonaro, al via il processo a Napoli. Tensione in aulaÈ stata fissata per oggi, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a co ... tg24.sky.it