Scherma Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto femminile a Il Cairo

A Il Cairo si è conclusa la tappa della Coppa del Mondo di scherma 2025-2026 nel fioretto femminile. La finale tra due atlete italiane ha visto Martina Favaretto prevalere su Martina Batini con il risultato di 15-10. L’incontro ha avuto luogo nell’ultimo atto della competizione, con le due schermitrici che rappresentano entrambe l’Italia.

Finale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: Martina Favaretto regola la compagna di squadra Martina Batini per 15-10 nel derby azzurro andato in scena nell’ultimo atto. Favaretto, numero 1 del tabellone, inizia il proprio percorso superando per 15-2 la polacca Karolina Zurawska, mentre ai sedicesimi regola per 15-8 l’ungherese Kata Kondricz. Negli ottavi di finale l’azzurra regola per 15-6 la francese Anita Blaze, poi nei quarti di finale liquida l’altra francese Eva Lacheray con un nettissimo 15-3. Nel penultimo atto l’italiana regola per 15-6 la polacca Marta Jakubowska, con quest’ultima che sale sul gradino più basso del podio, prima di trionfare nel derby conclusivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto femminile a Il Cairo Notizie correlate Scherma, salgono ad undici le azzurre nel main draw di fioretto femminile a Il CairoProsegue a gonfie vele per i colori azzurri la tappa della Coppa del Mondo di fioretto in corso a Il Cairo (Egitto): al termine delle qualificazioni... Seconda Prova Nazionale di fioretto, Filippo Macchi e Martina Batini conquistano le gare degli Assoluti sulle pedane di BresciaFirme importanti nella domenica di Brescia dove è andata in scena la Seconda Prova Nazionale Assoluti di fioretto. Una raccolta di contenuti Splendida doppietta azzurra al Cairo nel fioretto femminile: Favaretto oro, Batini argentoROMA (ITALPRESS) – Una splendida doppietta italiana ha colorato d’azzurro la gara femminile della tappa di coppa del mondo di fioretto femminile al Cairo: oro di Martina Favaretto, argento per Martina ... italpress.com Martina Favaretto in pedana al Cairo, dove raccolse la sua prima vittoria in CoppaL'atleta noalese impegnata sabato nella gara individuale. La capitale egiziana le porta storicamente fortuna: dal 2023, due vittorie e un terzo posto ... today.it