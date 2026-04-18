Scherma Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto a Il Cairo

A Il Cairo si è disputata la finale del fioretto individuale femminile della Coppa del Mondo 2025-2026. Nella sfida conclusiva, Martina Favaretto ha affrontato e battuto Martina Batini con il punteggio di 15-10. L’incontro ha visto due atlete italiane confrontarsi nell’ultimo atto della competizione, con Favaretto che si è imposta sulla sua compagna di squadra.

Finale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: Martina Favaretto regola la compagna di squadra Martina Batini per 15-10 nel derby azzurro andato in scena nell’ultimo atto. Favaretto, numero 1 del tabellone, inizia il proprio percorso superando per 15-2 la polacca Karolina Zurawska, mentre ai sedicesimi regola per 15-8 l’ungherese Kata Kondricz. Negli ottavi di finale l’azzurra regola per 15-6 la francese Anita Blaze, poi nei quarti di finale liquida l’altra francese Eva Lacheray con un nettissimo 15-3. Nel penultimo atto l’italiana regola per 15-6 la polacca Marta Jakubowska, con quest’ultima che sale sul gradino più basso del podio, prima di trionfare nel derby conclusivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto a Il Cairo Notizie correlate Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto femminile a Il CairoFinale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: Martina... Seconda Prova Nazionale di fioretto, Filippo Macchi e Martina Batini conquistano le gare degli Assoluti sulle pedane di BresciaFirme importanti nella domenica di Brescia dove è andata in scena la Seconda Prova Nazionale Assoluti di fioretto. Una raccolta di contenuti Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto femminile a Il CairoFinale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: Martina ... oasport.it Fioretto, Favaretto trionfa su Batini: finale tutta azzurra a Il CairoMartina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto individuale femminile, trionfando nella finale della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, svoltasi a Il Cairo. La schermitrice ... it.blastingnews.com