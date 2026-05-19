Mario Landolfi i delitti per 50 euro la foto e la borsetta | come si è arrivati al killer delle prostitute
Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso alcune prostitute, portandole in un luogo isolato e poi lanciandole nel vuoto. L’indagine ha ricostruito come il movente fosse legato a pagamenti non effettuati, specificamente un “extra” rispetto alla cifra concordata per i rapporti sessuali. La polizia ha trovato una foto e una borsetta tra gli oggetti sequestrati. L’attenzione si concentra ora sulle modalità e sui dettagli delle prime fasi dell’indagine.
Le ha portate in un luogo isolato per poi lanciarle nel vuoto, nello stesso posto e per lo stesso motivo: non pagare un "extra" rispetto a quanto pattuito per il rapporto sessuale appena consumato. A confessarlo ai carabinieri è stato lo stesso Mario Landolfi, l'uomo di 48 anni, accusato. 🔗 Leggi su Today.it
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