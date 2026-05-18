Mario Landolfi, 48 anni, vive a Sant’Anastasia ed è sposato con figli. È disoccupato e fa uso di cocaina. È stato accusato di aver ucciso alcune prostitute a Napoli, con le quali si sarebbe incontrato in prossimità di una fermata dell’autobus. Le vittime sarebbero state avvicinate in quella zona prima dei delitti. L’indagine ha portato all’arresto di Landolfi, che ha confessato di aver incontrato le donne in strada. La polizia ha recuperato alcuni oggetti riconducibili alle vittime durante le perquisizioni.

Si chiama Mario Landolfi, ha 48 anni, è sposato, padre, disoccupato e consumatore di cocaina, e vive a Sant’Anastasia. Questo il sommario ritratto dell’assassino delle due donne ritrovate in un cantiere edile abbandonato di Pollena Trocchia, un mostro di cemento luogo di prostitute e tossicodipendenti. Landolfi vive di assegno di inclusione ed ha ammesso gli omicidi tra le lacrime, chiedendo aiuto, tra dichiarazioni spontanee e un verbale redatto nella notte col quale, poco alla volta, ha confessato prima di aver ucciso solo la “donna più giovane”, 29 anni, del casertano, poi anche l’altra, di 49 anni, di origini ucraine. I delitti sono avvenuti in due notti diverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sposato, padre, disoccupato e tossicodipendente: il ritratto di Mario Landolfi, il killer delle prostitute. “Le ho abbordate a una fermata bus a Napoli”

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