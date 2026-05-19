Nella Galleria La Nuvola Arte Contemporanea di Roma è aperto il progetto espositivo “Mario Giacomelli – così lontano, così vicino”. La mostra si svolge presso gli spazi di Via Margutta 41 e presenta una selezione di fotografie dell’artista. L’esposizione propone un percorso attraverso le sue immagini, integrando elementi di spazio e tempo. L’evento è stato inaugurato di recente e rimarrà visitabile fino a una data ancora da definire.

Cosa: Progetto espositivo “Mario Giacomelli – così lontano, così vicino”.. Dove e Quando: Galleria La Nuvola Arte Contemporanea, Via Margutta 41, Roma. Inaugurazione venerdì 22 maggio alle ore 18:00.. Perché: Un’indagine inedita e affascinante sull’astrazione e la dimensione poetica di uno dei più grandi maestri della fotografia del Novecento.. Come suggeriva il grande filosofo e saggista Walter Benjamin, l’aura può essere definita come un singolare e irripetibile intreccio di spazio e di tempo: l’apparizione unica di una lontananza, per quanto essa possa essere vicina alla nostra umana percezione. È proprio partendo da questa profonda suggestione filosofica ed estetica che la Galleria La Nuvola di Roma, storico e prestigioso spazio espositivo situato nel cuore artistico della capitale, annuncia il suo nuovo evento. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mario Giacomelli alla Nuvola: tra Spazio e Tempo

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