Bel tempo ovunque solo qualche nuvola innocua

Il cielo è sereno o poco nuvoloso in tutta la regione, con alcune nuvole innocue che attraversano il cielo senza portare pioggia. La presenza di un promontorio anticiclonico si estende su gran parte dell’Europa, influenzando le condizioni atmosferiche locali. Le temperature sono stabili e le condizioni meteorologiche si mantengono tranquille in tutta la zona.

Il tempo a Bergamo e sulla nostra regione è stabile per la presenza di un promontorio anticiclonico il quale occupa buona parte dell’Europa. Con l’inizio della prossima settimana avremo un parziale indebolimento dell’alta pressione per correnti più umide da nord, associate a un graduale calo termico, ed aumento dell’instabilità da martedì 28 Aprile. Secondo le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo. Domenica 26 aprile 2026 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque con solo il transito di qualche annuvolamento innocuo tra pomeriggio e sera. Temperature: Minime in lieve aumento (1013°C), massime stazionarie (2427°C). Zero termico a metà giornata attorno a 3100 Metri Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord.🔗 Leggi su Bergamonews.it Multi SubShe Woke Up a Princess. Then Stinky Noodles Saved Her Life. Notizie correlate Il bel tempo resiste ovunque, solo qualche nuvola innocua sulla LombardiaPer alcuni giorni la nostra regione si troverà in mezzo tra l’espansione dell’anticiclone al largo della Penisola Iberica che impedisce alle... Una settimana con l’anticiclone: bel tempo sulla Bergamasca, qualche nuvola innocuaUn tiepido sole riscalda la provincia orobica in questa ultima settimana di febbraio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bel tempo a Bergamo, solo qualche nuvola; Alta pressione sull'Italia, bel tempo ovunque fino a lunedì; Meteo, in Italia è già estate: bel tempo ovunque. Poi arriva il colpo di scena: ecco quando; Weekend del 25 aprile, arriva il caldo: anticiclone sull’Italia e picchi fino a 27°C. Meteo, in Italia è già estate: bel tempo ovunque. Poi arriva il colpo di scena: ecco quandoAlta pressione su tutta la Penisola con caldo fino a 27°C, da lunedì primi temporali al Nord e instabilità in aumento ... affaritaliani.it Alta pressione sull'Italia, bel tempo ovunque fino a lunedìAlta pressione e tempo bello su tutta l'Italia per questo fine settimana, con temperature che in alcune zone possono raggiungere punte di 25-27°C, ma da lunedì si attendono piogge a partire dalle regi ... ansa.it Sole e temperature in aumento in Sardegna: week end all’insegna del bel tempo Le condizioni meteo potrebbero peggiorare a metà settimana a causa delle precipitazioni in arrivo - facebook.com facebook