Inaugurata a Loreto la mostra I luoghi dell’anima esposizione dedicata agli scatti del maestro Mario Giacomelli

È stata inaugurata ieri pomeriggio a Loreto la mostra intitolata “I luoghi dell’anima”, dedicata alle fotografie di Mario Giacomelli. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 3 maggio, con ingresso gratuito e orari che coprono tutti i giorni della settimana. La mostra presenta una selezione di scatti realizzati dal fotografo, che saranno visibili presso una struttura locale.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle LORETO - Si intitola emblematicamente ‘I luoghi dell’anima’ la mostra dedicata a Mario Giacomelli inaugurata ieri pomeriggio a Loreto e che resterà aperta e visitabile fino al prossimo 3 maggio, tutti i giorni della settimana con ingresso gratuito. Un momento di grande respiro culturale che l’amministrazione lauretana e l’assessore alla Cultura Francesca Carli hanno fortemente voluto per celebrare il centenario della nascita del celebre fotografo senigalliese e, soprattutto, il suo legame speciale con la città mariana, alla quale aveva riservato alcuni dei suoi più sentiti ed intimi scatti in occasione del 7° centenario lauretano, nel 1995. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Inaugurata a Loreto la mostra "I luoghi dell’anima", esposizione dedicata agli scatti del maestro Mario Giacomelli Articoli correlati A Palazzo Strozzi la mostra dedicata al grande maestro dell’arte americana Mark RothkoLa Fondazione Palazzo Strozzi presenta un'imperdibile mostra dedicata al grande maestro dell'arte americana Mark Rothko attraverso una selezione...