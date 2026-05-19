Nel corso della trasmissione il Processo alla tappa, in onda su Rai 2, è intervenuto Mario Cipollini. L’ex grande velocista, vincitore di 42 tappe nelle varie edizioni della Corsa Rosa a cui ha partecipato, ha analizzato la prima parte della gara soffermandosi in particolare sul cammino di Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari. Il fascino del Giro e l’analisi della corsa di Vingegaard: “ Naturalmente ti dico di sì che seguo tutti i giorni il Giro d’Italia, è una delle mie grandi passioni e credo che la mia supposizione è quella che in qualche modo sono riusciti a convincere Vingegaard di venire al Giro pensando e sapendo che probabilmente il lotto dei partecipanti, lo definirei giovane, e si è capito probabilmente che la sua condizione credo programmata non sia quella delle migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mario Cipollini a ruota libera: “Per Vingegaard il Giro è un ritiro-allenamento. Pellizzari? Errori da parte di chi lo guida”

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