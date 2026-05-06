Davide Cassani | Non vedo chi possa battere Vingegaard al Giro Pellizzari a 22 anni è da podio

Davide Cassani ha espresso la sua opinione sulla lotta al Giro d'Italia, affermando di non vedere nessuno in grado di battere il leader attuale. Ha anche parlato di Pellizzari, 22 anni, ritenendolo già pronto per un piazzamento sul podio. La nostra conversazione si è concentrata sulla prima parte della stagione dedicata alle Classiche e sulle prospettive per la corsa a tappe più attesa dell'anno.

Fanpage ha sentito Davide Cassani con cui abbiamo analizzato questa prima parte di stagione dedicata alle Classiche e in vista dell'imminente Giro d'Italia. Un viaggio straordinario e mai banale da parte di chi, come pochi altri, ama, vive e respira ciclismo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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