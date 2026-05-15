Classifica Giro d’Italia 2026 settima tappa | Vingegaard piazza lo scossone da padrone Pellizzari lotta per il podio

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settima tappa del Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard ha preso il comando della corsa con un'azione decisiva, portandosi in testa e lasciando gli avversari dietro. Nel frattempo, un altro ciclista si è impegnato nella lotta per il podio, cercando di recuperare punti e posizioni importanti nella classifica generale. La tappa ha visto diversi cambiamenti di posizione tra i partecipanti, con alcuni favoriti che hanno perso terreno e altri che hanno guadagnato terreno in vista delle prossime prove.

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Jonas Vingegaard si è comportato da autentico padrone del Giro d’Italia 2026, dominando l’attesissima settima tappa (244 km, la più lunga dell’intera Corsa Rosa) che prevedeva il primo arrivo in salita: il fuoriclasse danese ha espresso tutta la sua caratura tecnica sul Blockhaus (ascesa di 13,6 km all’8,4% di pendenza media) e ha fatto il vuoto, dimostrando a tutti gli effetti di essere il grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine. Il capitano del Team Visma Lease a Bike ha piazzato la prima accelerazione quando mancavano 5,5 chilometri al traguardo, soltanto Giulio Pellizzari e l’austriaco Felix Gall gli sono rimasti a ruota.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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