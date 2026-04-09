Una donna di 52 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla A13, quando la sua auto si è scontrata con un camion. La vittima era madre di tre figli. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi e le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Ferrara, 9 aprile 2026 – Auto contro un camion in A13, muore una donna, 52 anni, madre di tre figli. Nello schianto ferito anche il compagno. Entrambi stavano tornando dalle ferie pasquali. E’ l’ennesima tragedia dell’autostrada. L’incidente è successo nella notte di martedì 7 aprile alle 23 circa, nel tratto dell’A13 tra Ferrara Nord all’altezza di Cassana in direzione Padova. La ricostruzione dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, si sarebbe verificato un tamponamento tra un’auto Ford Kia Stonic e un autoarticolato, che era fermo nella corsia di sosta. Un impatto molto violento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ketty Tamara Montagner morta a 52 anni nell’incidente in A13: era madre di tre figli

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+++ STRADE DI SANGUE +++ La tragedia lungo la A13 in provincia di Ferrara. Ketty Tamara Montagner aveva 52 anni e lavorava come operatrice sociosanitaria a Martellago. Il compagno padovano è rimasto ferito nello schianto: si sarebbe accorto troppo tar - facebook.com facebook

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