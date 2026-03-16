Fine settimana al D’Annunzio | Maria Grazia Cucinotta ne La Moglie Fantasma e il Concerto di Primavera

Nel fine settimana al Teatro D’Annunzio si svolgono due eventi principali: la rappresentazione teatrale “La Moglie Fantasma” con Maria Grazia Cucinotta e il Concerto di Primavera. La stagione “Liberi di Scegliere” è in corso dal mese di ottobre e continua a coinvolgere il pubblico con spettacoli e concerti. La programmazione si mantiene attiva e apprezzata dagli spettatori.

Prosegue con successo la stagione Liberi di Scegliere che sta animando il Teatro D’Annunzio dallo scorso ottobre.In questo fine settimana di marzo saranno ben due gli appuntamenti: venerdì 20 con la commedia La Moglie Fantasma con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo e domenica 22 con il Concerto di Primavera. Una commedia brillante di David Tristram, diretta da Marco Rampoldi, che arriva in Italia per divertire il pubblico. Un testo ricco di citazioni da Shakespeare alla commedia inglese Spirito Allegro per raccontare un giallo: Edward (interpretato da Pino Quartullo) è uno scrittore teatrale in crisi e vedovo da un anno. Una sera la... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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