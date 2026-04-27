Un nuovo nome si aggiunge alla lista dei candidati per la panchina del Manchester City, con il nome di Maresca che circola come possibile sostituto di Guardiola. La situazione si complica a causa di alcune questioni aperte con il Chelsea, che potrebbero influenzare le decisioni della società. La situazione resta in evoluzione e non sono ancora state ufficializzate scelte definitive.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Recenti rapporti indicano che l’allenatore italiano Enzo Maresca potrebbe essere il candidato ideale per sostituire Pep Guardiola come capo allenatore del Manchester City. Se Guardiola dovesse decidere di lasciare il suo ruolo al termine di questa stagione, Maresca si sarebbe guadagnato una reputazione sufficiente per essere considerato dalla dirigenza del club. Guardiola ha un contratto che scade nell’estate del 2027, ma le speculazioni su una sua possibile partenza al termine della stagione 2025-26 sono sempre più frequenti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Maresca possibile sostituto di Guardiola al Manchester City, nonostante le complicazioni con il Chelsea.

Maresca BEST in the WORLD! Pep Guardiola praises Chelsea

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