Maresca al City | accordo per succedere a Guardiola nel 2026
Un nuovo incontro tra l’allenatore e il club si è tenuto al City, con un accordo per la successione a Guardiola nel 2026. Si parla di un giocatore dell’Atalanta già individuato da Maresca come possibile successore e di un rifiuto alle offerte della Fiorentina e di altre squadre di Serie A. La decisione di non accettare le proposte è stata confermata dall’allenatore, che intende continuare il suo percorso con il club inglese.
? Punti chiave Chi è il giocatore dell'Atalanta già puntato da Maresca?. Perché l'allenatore ha rifiutato le offerte della Fiorentina e della Serie A?. Come cambierà la rosa del City con il nuovo piano di mercato?. Quali dettagli del contratto triennale hanno convinto l'italiano a tornare?.? In Breve Maresca ha rifiutato offerte da Serie A, Liga e altri club Premier League.. Fabio Paratici aveva proposto al tecnico una sfida con la Fiorentina a marzo.. Il tecnico lascerà il Chelsea il 1 gennaio 2026 per comune volontà.. Il nuovo allenatore punta al giocatore Marco Palestra dell'Atalanta per il mercato.. Enzo Maresca raggiungerà un accordo di principio con il Manchester City per succedere a Pep Guardiola nella stagione 2026-27, dopo aver declinato diverse proposte per tornare in Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Maresca BEST in the WORLD! Pep Guardiola praises Chelsea
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