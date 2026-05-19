Un nuovo incontro tra l’allenatore e il club si è tenuto al City, con un accordo per la successione a Guardiola nel 2026. Si parla di un giocatore dell’Atalanta già individuato da Maresca come possibile successore e di un rifiuto alle offerte della Fiorentina e di altre squadre di Serie A. La decisione di non accettare le proposte è stata confermata dall’allenatore, che intende continuare il suo percorso con il club inglese.

? Punti chiave Chi è il giocatore dell'Atalanta già puntato da Maresca?. Perché l'allenatore ha rifiutato le offerte della Fiorentina e della Serie A?. Come cambierà la rosa del City con il nuovo piano di mercato?. Quali dettagli del contratto triennale hanno convinto l'italiano a tornare?.? In Breve Maresca ha rifiutato offerte da Serie A, Liga e altri club Premier League.. Fabio Paratici aveva proposto al tecnico una sfida con la Fiorentina a marzo.. Il tecnico lascerà il Chelsea il 1 gennaio 2026 per comune volontà.. Il nuovo allenatore punta al giocatore Marco Palestra dell'Atalanta per il mercato.. Enzo Maresca raggiungerà un accordo di principio con il Manchester City per succedere a Pep Guardiola nella stagione 2026-27, dopo aver declinato diverse proposte per tornare in Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maresca al City: accordo per succedere a Guardiola nel 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maresca BEST in the WORLD! Pep Guardiola praises Chelsea

Sullo stesso argomento

Il Manchester City ha scelto Maresca: sarà lui l’erede di Guardiola! Accordo raggiunto: ecco cosa ha fatto al ChelseaCalciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti.

Guardiola-City, sarà separazione: manca solo l'ufficialità, al suo posto pronto MarescaQuella di domenica contro l'Aston Villa sarà con ogni probabilità l'ultima partita di Pep Guardiola come allenatore del Manchester City.

MERCATO - Romano: Maresca- Manchester City, ci siamo! Raggiunto un accordo verbale definitivo ift.tt/wseZQ87 x.com

[Fabrizio Romano]NOTIZIA: Enzo Maresca ha un accordo verbale totale con il Manchester City, SI PARTE! Il manager italiano è sempre stato considerato il candidato ideale per sostituire Pep Guardiola. Accordo in essere e Maresca firmerà un contratto iniz reddit

Guardiola conferma l'addio al City: Maresca ha già un accordo verbaleGuardiola lascia il Manchester City dopo un decennio di successi, Maresca pronto a raccogliere l'eredità con un triennale ... it.blastingnews.com

Fabrizio Romano - Enzo Maresca al Manchester City, accordo raggiunto! Sostituirà Pep GuardiolaEnzo Maresca ha raggiunto un accordo verbale totale con il Manchester City e sarà il sostituto di Pep Guardiola, che al termine della stagione lascerà i Citizens, dopo dieci anni. Lo rivela Fabrizio R ... calciomercato.com