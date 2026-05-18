Dieci anni senza Marco Pannella

Da ildifforme.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati dieci anni dalla morte di Marco Pannella, avvenuta il 19 maggio 2016. Leader di spicco del movimento radicale, era noto per la capacità di anticipare i mutamenti sociali e politici. La sua figura si caratterizzava per un approccio eclettico e una presenza costante nel panorama pubblico italiano. Durante la sua vita, ha promosso battaglie per i diritti civili e ha avuto un ruolo rilevante nel dibattito politico nazionale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo della politica e del movimento radicale.

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Il leader radicale morì il 19 maggio 2016. Personaggio proteiforme, totus politicus, annusava i cambiamenti della società con anni di anticipo sugli altri. Le sue battaglie civili hanno cambiato l’Italia, hanno riallineato il Paese con il tempo storico. Osannato o denigrato, Pannella amava la politica con una passione furente che non consentiva mezze misure. Divorzio, aborto, e mille altre battaglie. Pochi ricordano la sua devozione al Parlamento e alla vita parlamentare. Lo difese contro Mani pulite e contro quanti volevano farne la sentina di ogni corruzione. Sapeva navigare controcorrente senza curarsi dell’impopolarità. Era iperbolico in tutto ciò che faceva: per lui la politica coincideva con la vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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