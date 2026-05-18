Dieci anni senza Marco Pannella
Sono passati dieci anni dalla morte di Marco Pannella, avvenuta il 19 maggio 2016. Leader di spicco del movimento radicale, era noto per la capacità di anticipare i mutamenti sociali e politici. La sua figura si caratterizzava per un approccio eclettico e una presenza costante nel panorama pubblico italiano. Durante la sua vita, ha promosso battaglie per i diritti civili e ha avuto un ruolo rilevante nel dibattito politico nazionale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo della politica e del movimento radicale.
Il leader radicale morì il 19 maggio 2016. Personaggio proteiforme, totus politicus, annusava i cambiamenti della società con anni di anticipo sugli altri. Le sue battaglie civili hanno cambiato l’Italia, hanno riallineato il Paese con il tempo storico. Osannato o denigrato, Pannella amava la politica con una passione furente che non consentiva mezze misure. Divorzio, aborto, e mille altre battaglie. Pochi ricordano la sua devozione al Parlamento e alla vita parlamentare. Lo difese contro Mani pulite e contro quanti volevano farne la sentina di ogni corruzione. Sapeva navigare controcorrente senza curarsi dell’impopolarità. Era iperbolico in tutto ciò che faceva: per lui la politica coincideva con la vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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