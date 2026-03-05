Il Comune di Catania ricorda Marco Pannella a dieci anni dalla scomparsa

Il Comune di Catania ha organizzato una cerimonia per ricordare Marco Pannella a dieci anni dalla sua morte. La commemorazione si è svolta presso il municipio, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini. Pannella, figura di rilievo nel panorama politico e civile italiano, ha avuto un ruolo anche a livello locale, ricoprendo la carica di consigliere comunale nell’aula di Palazzo degli Elefanti.

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, Catania ricorda una figura fondamentale della storia politica e civile italiana che ebbe con la città etnea un legame istituzionale diretto, avendo occupato uno scranno come consigliere comunale nell'Aula di Palazzo degli Elefanti, dopo essere stato eletto nelle amministrative del 1988 nella "Lista civica, laica e verde", da lui promossa. Venerdì 6 marzo alle ore 16 nell'aula consiliare si terrà un convegno promosso dall'associazione Nessuno Tocchi Caino con il patrocinio della presidenza del consiglio comunale e della Camera Penale “Serafino Famà” di Catania, per celebrare la memoria del leader radicale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Militello in Val di Catania ricorda l'appuntato scelto Gianluca Sciannaca a dieci anni dalla scomparsaOggi a Militello in Val di Catania si è svolta una cerimonia in memoria dell'appuntato scelto Gianluca Sciannaca, nel decennale della sua morte. Catania ricorda il Commissario Filippo Raciti a 19 anni dalla scomparsaABBONATI A DAYITALIANEWS Questa mattina, 2 febbraio, la città di Catania ha reso omaggio al Commissario della Polizia di Stato Filippo Raciti, nel... Altri aggiornamenti su Il Comune di Catania ricorda Marco.... Temi più discussi: Asili nido, 4 strutture comunali aperte fino al pomeriggio senza costi aggiuntivi per le famiglie; Referendum Costituzionale 2026 – Elenco scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale Comunale; Terremoto magnitudo 4.5 in provincia di Catania; C’è stato un terremoto di magnitudo 4.5 a Catania: ci sono danni nel comune di Ragalna. Catania, pubblicate le liste di Leva: nati del 2009, cosa significa PDFCATANIA – Il Comune di Catania ha pubblicato le liste di Leva sui nati dell’anno 2009. Non c’è alcun arruolamento in corso, ma gli elenchi, con centinaia di nominativi, stanno rimbalzando tra le ... livesicilia.it Catania, al via intervento urgente di pulizia del collettore fognario in via Etnea: i tratti interessatiSidra S.p.A. informa che dal 5 e fino al 12 marzo, sarà avviato un intervento urgente di pulizia del collettore fognario lungo via Etnea, nel tratto compreso tra via Andronico e via Argentina, nel ... catania.liveuniversity.it Il Comune di Catania ha pubblicato le liste di Leva “sui nati dell’anno 2009” - facebook.com facebook Terremoto, niente lezioni nelle scuole di Catania comune.catania.it/novita/comunic… x.com