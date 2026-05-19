Un attore è stato fermato dai carabinieri di Roma dopo un inseguimento sul Lungotevere in Augusta. L’arresto è avvenuto in seguito a un episodio durante il quale l’uomo avrebbe opposto resistenza e provocato lesioni ai militari. La vicenda si è conclusa con il fermo dell’attore, che sarà ora sottoposto a procedimenti giudiziari. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro o sulle eventuali circostanze che hanno portato all’arresto.

L’attore Marco Montingelli è stato arrestato dai carabinieri di Roma al termine di un inseguimento sul Lungotevere in Augusta. L’episodio sarebbe degenerato in insulti, minacce e aggressioni ai militari intervenuti. Per il 35enne le accuse sono di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione, Montingelli avrebbe forzato un posto di blocco, ignorando l’alt intimatogli dai carabinieri. Una volta bloccato, hanno raccontato i militari, l’attore invece di collaborare avrebbe iniziato a inveire. “ Sono il nipote di Salvini, vi faccio licenziare”, avrebbe urlato l’attore, chiamando in causa anche il ministro Piantedosi nel tentativo di intimidire gli uomini in divisa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marco Montingelli arrestato a Roma: chi è l’attore accusato di lesioni e resistenza ai carabinieri

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Marco Montingelli, l'attore arrestato dopo un inseguimento dei carabinieri a Roma

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