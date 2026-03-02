Ponte chiuso da mesi Verlicchi La Pigna | Da dicembre tutto fermo e abbandonato tra Ragone e San Pancrazio

Un ponte tra Ragone e San Pancrazio è chiuso da mesi e il cantiere risulta fermo dallo scorso 7 dicembre. Un question time in Consiglio comunale è stato convocato per chiarire la situazione e capire lo stato dei lavori, che sembrano essere rimasti abbandonati tra dicembre e oggi. La chiusura del ponte coinvolge residenti e traffico locale, ma non sono ancora stati forniti dettagli ufficiali sulle cause del fermo.

Un question time in Consiglio comunale per fare chiarezza sui lavori del ponte tra Ragone e San Pancrazio, chiuso da mesi e con il cantiere che risulterebbe "fermo dallo scorso 7 dicembre". È quanto sostiene Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna, che ha presentato l'interrogazione a seguito.