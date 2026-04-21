Il 23 aprile Marcia della Pace a Volla

Il 23 aprile si terrà a Volla la Marcia della Pace, un evento promosso dall’Amministrazione Comunale. La manifestazione invita i cittadini a partecipare a un momento di confronto e condivisione dedicato ai principi della pace, della nonviolenza e del fraternità. La manifestazione rappresenta un’occasione per coinvolgere la comunità in un’azione collettiva rivolta a promuovere valori fondamentali.

L’Amministrazione Comunale di Volla promuove per il prossimo 23 aprile la Marcia della Pace, un importante momento pubblico di partecipazione, riflessione e condivisione dedicato ai valori della pace, della nonviolenza, del dialogo e della fraternità. L’iniziativa è organizzata dalla Consigliera.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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