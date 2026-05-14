Il prossimo 23 maggio si terrà a Vicchio la 25esima edizione della Marcia di Barbiana. La manifestazione ricorda l’arrivo di don Lorenzo Milani nella frazione il 7 dicembre 1954, quando ancora non esistevano strade, acqua o luce. La marcia coinvolge numerosi partecipanti che attraversano il territorio per celebrare la figura del sacerdote e il suo operato. L’evento si svolge ogni anno, attirando cittadini e appassionati provenienti da diverse zone.

Vicchio (Firenze), 14 maggio 2026 – Quando il 7 dicembre 1954 don Lorenzo Milani arrivò a Barbiana non c’erano strade, né acqua né luce. Una minuscola località isolata sulle pendici del monte Giovi, una chiesetta con la canonica, boschi, campi e case sparse di famiglie contadine. In quell’esilio ecclesiastico don Lorenzo trasformò la canonica in una scuola rivoluzionaria per i figli dei contadini e dei poveri. Nella “Scuola di Barbiana” il priore insegnava che “la parola fa eguali”, parola quale strumento fondamentale di emancipazione, uguaglianza e giustizia sociale. Ancora una volta, sabato 23 maggio, da Vicchio si salirà a piedi fin su a Barbiana per ricordare questa figura significativa del Novecento e i suoi insegnamenti, quella straordinaria esperienza educativa e formativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vicchio, il 23 maggio la 25esima edizione della Marcia di Barbiana

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