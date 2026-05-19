Marche Teatro ha registrato un incremento sia negli utili che nelle presenze nel corso degli ultimi tre anni. L’assemblea dei soci ha deciso di riconfermare il Consiglio di Amministrazione, approvando le scelte fatte in questo periodo. In questi anni, l'ente ha visto una crescita significativa a livello artistico, organizzativo ed economico, con i risultati ottenuti che sono stati riconosciuti dai membri dell’assemblea. La decisione di mantenere la stessa squadra di governo è arrivata in un momento di consolidamento per l’istituzione.

Tre anni caratterizzati da una forte crescita artistica, organizzativa ed economica. Sono quelli vissuti da Marche Teatro, la cui l’assemblea dei Soci ha riconfermato il Consiglio di Amministrazione, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto e i risultati ottenuti. Il Cda continuerà ad essere composto da Valerio Vico (presidente), Andrea Speciale (vicepresidente) e da Marta Paraventi, Francesco De Benedetto e Cristiano Lassandari (consiglieri). Riconfermato anche Pietro Giugliarelli (revisore unico). Il Teatro delle Muse è oggi non solo un luogo di spettacolo, ma un vero e proprio presidio culturale di qualità e un cuore pulsante dell’identità culturale della città e della regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marche Teatro al top in Italia. Aumentano utili e presenze. Il cda viene riconfermato

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