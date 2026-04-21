Marketing ed eventi utili alla promozione turistica delle Marche al via il bando regionale

La Regione Marche ha pubblicato un bando destinato alle imprese che intendono sviluppare iniziative di marketing ed eventi finalizzate alla promozione turistica della regione. Le aziende interessate possono presentare domanda per ottenere finanziamenti destinati a sostenere progetti di rilievo nel settore turistico. L’obiettivo è incentivare attività volte a valorizzare il patrimonio e le attrazioni locali attraverso iniziative mirate.

ANCONA – È aperto il bando della Regione Marche rivolto alle imprese che realizzano azioni di marketing ed eventi di particolare rilevanza per la promozione turistica del territorio regionale.L’obiettivo è sostenere eventi e attività che rappresentino un volano per lo sviluppo economico e.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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