Sempre più auto in regione ma sempre meno officine | a Pordenone persi 14 autoriparatori in dieci anni
A Pordenone, negli ultimi dieci anni, sono scomparse 14 officine auto, anche se il numero di vetture in circolazione è cresciuto. I costi di gestione sono aumentati e le auto moderne richiedono meno manutenzione, mentre le officine devono affrontare investimenti significativi in attrezzature e formazione. La mancanza di ricambio generazionale e la concorrenza di grandi reti e concessionarie contribuiscono a questa tendenza.
Costi di gestione in aumento, auto sempre più tecnologiche che richiedono meno manutenzione e investimenti importanti in attrezzature e formazione, mancanza di ricambio generazionale e concorrenza delle grandi reti e delle concessionarie. Sono questi i motivi alla base della profonda crisi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Sempre più auto in regione, ma sempre meno officine: a Udine persi 90 autoriparatori in dieci anniCosti di gestione in aumento, auto sempre più tecnologiche che richiedono meno manutenzione e investimenti importanti in attrezzature e formazione,...
Riparare l’auto è sempre più difficile in Italia, 8.400 officine sparite in 10 anniIn Italia abbiamo il parco auto più vecchio d'Europa, ma anche uno dei più numerosi.
Approfondimenti e contenuti su Pordenone.
Discussioni sull' argomento Tante auto e sempre più anziane, ma officine in calo; Inaugurata la nuova sede di ACI Pordenone: servizi più moderni per cittadini e automobilisti; L'Aci Pordenone cresce e si espande: siglato l’accordo strategico con AP Solution; Maranza, il ritorno: così le baby gang hanno conquistato il parcheggio tra scippi e minacce.
SPECIALE TG IL SINDACO DI PORDENONE ALESSANDRO BASSO - facebook.com facebook
#NOaipienipoteri #ReferendumGiustizia #Avs Il gazebo di #Pordenone x.com