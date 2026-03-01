Sempre più auto in regione ma sempre meno officine | a Pordenone persi 14 autoriparatori in dieci anni

A Pordenone, negli ultimi dieci anni, sono scomparse 14 officine auto, anche se il numero di vetture in circolazione è cresciuto. I costi di gestione sono aumentati e le auto moderne richiedono meno manutenzione, mentre le officine devono affrontare investimenti significativi in attrezzature e formazione. La mancanza di ricambio generazionale e la concorrenza di grandi reti e concessionarie contribuiscono a questa tendenza.