Sempre più auto in regione ma sempre meno officine | a Udine persi 90 autoriparatori in dieci anni

A Udine, negli ultimi dieci anni, sono scomparse 90 officine di autoriparazione, mentre il numero di auto in circolazione continua ad aumentare. I costi di gestione sono cresciuti, e le auto moderne, più tecnologiche, richiedono meno interventi di manutenzione. La mancanza di giovani che entrino nel settore e la concorrenza di grandi reti e concessionarie contribuiscono a questa tendenza.

Costi di gestione in aumento, auto sempre più tecnologiche che richiedono meno manutenzione e investimenti importanti in attrezzature e formazione, mancanza di ricambio generazionale e concorrenza delle grandi reti e delle concessionarie. Sono questi i motivi alla base della profonda crisi.

Riparare l'auto è sempre più difficile in Italia, 8.400 officine sparite in 10 anni

Sempre meno, sempre più anziani e sempre più poveri: così Terni perde i pezziSe è vero che con la nascita di Edoardo, l’ultimo bambino venuto al mondo nel 2025, il Santa Maria ha registrato il parto numero 1.

Riparare l'auto è sempre più difficile in Italia, 8.400 officine sparite in 10 anni

Tante auto e sempre più anziane, ma officine in calo

