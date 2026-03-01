Nelle Marche, i lavori per case e ospedali di comunità finanziati dal Pnrr sono in parte in ritardo. A oggi, circa la metà dei cantieri non ha ancora completato le fasi previste, sollevando dubbi sulla possibilità di rispettare le scadenze. La situazione coinvolge diversi enti e amministrazioni locali impegnati nel progetto di ampliamento dei servizi sanitari.

ANCONA Un Pnrr a più velocità e con tanti interrogativi. Il più scontato: ma ce la faranno a rispettare i tempi? Il contesto del quesito è delicato: la sanità. Ospedali e case di comunità, nelle Marche, non viaggiano proprio allo stesso passo. Anzi, su 36 siti quasi la metà non ha nemmeno raggiunto il 50% di stato di avanzamento. Cinque strutture non hanno proprio avviato i lavori. E il termine è quello (apparentemente) improcrastinabile del 30 giugno 2026, come stabilito dall’Europa. La criticità Dunque, salvo la concessione di proroghe per cui il governo nazionale si sta già attivando, è praticamente certo che molte di queste opere non taglieranno il traguardo fissato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Case e ospedali di comunità nelle Marche: brivido Pnrr, metà cantieri in ritardo

Case e ospedali di comunità nell’Agrigentino: cantieri in ritardo e corsa contro il tempo per non perdere i finanziamentiDove già dovrebbero esserci medici, infermieri e operatori sanitari pronti ad accogliere pazienti i lavori sono ancora in corso e vanno a rilento.

Leggi anche: Pnrr, i cantieri conclusi al 67% ma le grandi opere arrancano. Strutture sanitarie, scuole e asili le voci più in ritardo nelle Marche

Altri aggiornamenti su Case.

Temi più discussi: Un nuovo ospedale e due case della comunità a Roma, Rocca: Presto l'accordo con i medici; Case e Ospedali di Comunità quasi ultimati in provincia, ecco quando apriranno; Case della Comunità, al traguardo la fine lavori delle prime strutture con fondi PNRR; Case e Ospedali di Comunità, scatta il risiko degli infermieri.

Case e Ospedali di Comunità, scatta il risiko degli infermieriA Quarto l’utilizzo temporaneo di cooperative esterne. Per aprire Rivarolo occorre spostare personale da altri reparti, a rischio chiusura la residenza ... genova.repubblica.it

Ospedali e Case di Comunità ultimati entro marzo: pronta un’intesa Comuni-AspUn protocollo da siglare a metà marzo per l’integrazione socio-sanitaria nel distretto D48, che vede Siracusa comune capofila. E’ la determinazione emersa questa mattina dalla conferenza dei sindaci, ... siracusaoggi.it

A beessa ,el fasino dei archi, soe case Venete de na olta..Un esempio che no segue pi nisuni...apri foto... facebook