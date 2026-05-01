Scuola e lavoro | il piano per nuovi percorsi verso gli ITS

Il governo ha annunciato un nuovo piano che prevede l'introduzione di percorsi formativi quadriennali rivolti alle ITS Academy. La ministra dell'istruzione ha illustrato i dettagli di questa iniziativa, che mira a creare nuove opportunità di formazione professionale. La proposta si inserisce nel quadro delle misure volte a rafforzare il collegamento tra scuola e lavoro, con l'obiettivo di offrire percorsi più strutturati e focalizzati sulle esigenze del mercato.

? Cosa sapere Frassinetti presenta il piano Governo Meloni per nuovi percorsi quadriennali verso gli ITS Academy.. L'integrazione scuola-lavoro mira a ridurre il divario tra formazione tecnica e necessità delle imprese..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Fonte Eurostat In occasione del 1° maggio 2026, la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Frassinetti, ha individuato nel sistema scolastico il pilastro fondamentale per la costruzione delle traiettorie occupazionali dei giovani. La posizione istituzionale sottolinea come l’istruzione rappresenti lo strumento primario per formare individui capaci di affrontare le sfide del mercato del lavoro attraverso conoscenze solide e competenze pratiche immediatamente spendibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

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