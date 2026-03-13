Crisi d’impresa | come salvare i posti di lavoro nel Molise

Martedì 17 marzo alle 10, il campus universitario Vazzieri di Campobasso ospiterà un incontro sulla crisi d’impresa che coinvolge il territorio del Molise. La discussione si concentrerà sulle strategie per mantenere i posti di lavoro e sulla situazione attuale delle aziende locali. L’appuntamento si rivolge a rappresentanti delle imprese, istituzioni e sindacati.

Il campus universitario Vazzieri di Campobasso ospiterà martedì 17 marzo, alle ore 10, un confronto cruciale sul futuro del lavoro nel Molise. L’incontro, organizzato dai centri di ricerca interdisciplinare ‘Governance e public policie’ e ‘Aree interne e Appennini’, metterà al centro la gestione delle crisi d’impresa e la tutela dell’occupazione. Mentre il sistema economico regionale affronta le sfide della continuità produttiva, l’Università del Molise propone una riflessione che va oltre le statistiche grezze per analizzare gli strumenti giuridici necessari a salvare posti di lavoro durante le procedure di insolvenza. La discussione non si limiterà alla teoria, ma cercherà soluzioni pratiche per bilanciare le esigenze di risanamento aziendale con la protezione dei lavoratori locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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