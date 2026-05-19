Mara Venier che sbotta con Grazia Sambruna per una battuta infelice la dice lunga su un certo amichettismo
Durante una recente conversazione, Mara Venier si è infuriata con una collega dopo una battuta considerata infelice. La puntata ha suscitato discussioni sui rapporti tra conduttori e il tono delle interazioni sul set. Venier ha espresso chiaramente il suo disappunto, evidenziando una certa tensione tra le due professioniste. La discussione ha attirato l’attenzione su come si svolgano le dinamiche tra presentatori e collaboratori, senza che nessuna delle parti abbia fatto dichiarazioni pubbliche ufficiali.
Premessa, non amo Grazia Sambruna. Professionalmente parlando, si intende. Ma dall'alto della sua onestà intellettuale capirà e, sono certa, apprezzerà lo stesso. La trovo irritante, egoriferita, attenta più a come gli altri parlano di lei, piuttosto di come lei parla degli altri, che dovrebbe. 🔗 Leggi su Today.it
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