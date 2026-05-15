Domenica In si trova al centro di una discussione dopo che Mara Venier ha interrotto bruscamente un’intervista, rispondendo con fermezza a una battuta su Cerno. La conduttrice ha anche confermato che la Rai ha espresso la volontà di mantenerla alla guida del programma. Durante la trasmissione si è verificato uno scontro in diretta con Grazia Sambruna, dopo le dichiarazioni di Venier. La trasmissione si sta affrontando un momento di tensione e cambiamenti.

La conduttrice conferma il pressing della Rai: ‘Vogliono che resti’, Poi lo scontro in diretta con Grazia Sambruna. Mara Venier rompe il silenzio sul suo futuro a Domenica In e, per la prima volta, conferma pubblicamente che la Rai le ha chiesto di restare anche nella prossima stagione. Ma insieme all’apertura arriva anche una riflessione molto netta sul programma: “Va cambiato e rivisto”. La conduttrice ne ha parlato nel podcast “ Non è la Tv ”, ospite di Andrea Parrella, Gennaro Marco Duello e Grazia Sambruna. Un’intervista iniziata con toni distesi e trasformata poi in un acceso confronto dopo una provocazione sul giornalista Tommaso Cerno, collaboratore dell’ultima edizione del contenitore domenicale Rai. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Domenica In va cambiata’, poi Mara Venier chiude bruscamente l’intervista dopo la battuta su Cerno

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“CI SARÀ UN PERCHÉ”. MARA VENIER LASCIA DOMENICA IN: L’INDISCREZIONE

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